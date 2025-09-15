Задержан россиянин, подбросивший голову свиньи к мечети

В Адыгее задержан подозреваемый в осквернении мечети в ауле Козет Тахтамукайского района.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, мужчина, являющийся жителем Анапы, подбросил свиную голову к религиозному сооружению. Фигурант был задержан по месту проживания и доставлен в следственные органы, где решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, задержанным является гражданин Щ., 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Представители мусульманской общины выразили благодарность правоохранительным органам и властям республики за оперативное задержание.
Инцидент, произошедший ранее, вызвал широкий общественный резонанс и был осужден как провокация, направленная на подрыв межконфессионального согласия.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого.
