Задержан россиянин, подбросивший голову свиньи к мечети

В Адыгее задержан подозреваемый в осквернении мечети в ауле Козет Тахтамукайского района.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, мужчина, являющийся жителем Анапы, подбросил свиную голову к религиозному сооружению. Фигурант был задержан по месту проживания и доставлен в следственные органы, где решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, задержанным является гражданин Щ., 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Представители мусульманской общины выразили благодарность правоохранительным органам и властям республики за оперативное задержание.

Инцидент, произошедший ранее, вызвал широкий общественный резонанс и был осужден как провокация, направленная на подрыв межконфессионального согласия.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого.

Читайте материал «В российском регионе мужчина насадил свиную голову на ограду мечети и попал на видео».

