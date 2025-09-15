Задержан россиянин, подбросивший голову свиньи к мечети

По данным Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, задержанным является гражданин Щ., 1982 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Представители мусульманской общины выразили благодарность правоохранительным органам и властям республики за оперативное задержание.