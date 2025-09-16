В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП

ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух легковушек, большегруза и «Газели» на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, вечером в понедельник в Кунгурском округе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к поселку Ачит) Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль «ГАЗель» и автомобиль Toyota Land Cruiser.
«Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — говорится в сообщении.