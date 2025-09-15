Датчане приговорили россиянина, подорвавшего банкомат в аэропорту Биллунна

Россиянина задержали на территории аэропорта 20 апреля 2024 года, с этого момента он находился под арестом. В феврале 2025 года ему были предъявлены официальные обвинения, а впоследствии часть из них — в частности, по статье «угроза взрыва» — снята. Во время заключительного слова Иконников выразил сожаление о случившемся. Суд постановил, что после отбытия наказания россиянин будет депортирован из Дании и не сможет въехать в страну в течение длительного срока.