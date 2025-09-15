Ричмонд
В Чечне не смолчали после попыток Пугачевой оправдать террориста

Глава министерства по национальной политике Чеченской Республики Ахмед Дудаев резко осудил высказывание певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Подобные заявления, по его мнению, оскорбляют память погибших во время вооруженного конфликта и жителей республики.

«Она оскорбляет весь чеченский народ… Будучи пропитана ненавистью к Российской Федерации, она позволила себе такие провокационные высказывания, оскорбив весь чеченский народ», — сказал Дудаев в обращении, которое он выложил в свой telegram-канал. Он также напомнил, что в результате действий руководства ЧРИ в 1990-х годах республика была охвачена хаосом, а тысячи жителей стали жертвами боевых действий.

Ранее Алла Пугачева дала интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом на территории РФ), где она положительно высказалась о Джохаре Дудаеве. Из-за этого против певицы был подан судебный иск на 1,5 миллиарда рублей. Истец, адвокат Александр Трещев, посчитал эти заявления оскорбительными для ветеранов боевых действий и жителей Чечни.

В 1991 году Джохар Дудаев вместе со своими приверженцами установил контроль над Чечней и провозгласил ее независимость от России. Нежелание Дудаева вести переговоры с федеральными властями, а также проводимая им политика сепаратизма привели к началу Первой чеченской войны. За время его правления, по разным данным, число погибших достигло примерно 10 тысяч человек, при этом около 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть территорию республики. В 1996 году Дудаев был ликвидирован сотрудниками российских спецслужб.