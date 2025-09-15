В Чечне не смолчали после попыток Пугачевой оправдать террориста

В 1991 году Джохар Дудаев вместе со своими приверженцами установил контроль над Чечней и провозгласил ее независимость от России. Нежелание Дудаева вести переговоры с федеральными властями, а также проводимая им политика сепаратизма привели к началу Первой чеченской войны. За время его правления, по разным данным, число погибших достигло примерно 10 тысяч человек, при этом около 250 тысяч жителей были вынуждены покинуть территорию республики. В 1996 году Дудаев был ликвидирован сотрудниками российских спецслужб.