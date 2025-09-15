Ричмонд
Не справилась с управлением. В ДТП в Миорском районе пострадала водитель

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Миорском районе пострадала водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 15.50 на 37-м км автодороги Р18 Верхнедвинск — Шарковщина — Козяны.

«52-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомашиной Mercedes Sprinter. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка. -0-