МЧС: Пожар на складе в Новой Москве ликвидирован

Пожар на складе произошел вечером 15 сентября, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Вскоре прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению огня, который охватил кровлю склада в Щербинке. В результате в ликвидации возгорания участвовали 30 профильных специалистов и семь единиц специализированной техники.