МЧС: Пожар на складе в Новой Москве ликвидирован

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, который произошел на складе в районе Щербинки, квартал № 42. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Пожар в Новой Москве полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — передает ТАСС.
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств пожара в Щербинке. Точную причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Пожар на складе произошел вечером 15 сентября, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Вскоре прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению огня, который охватил кровлю склада в Щербинке. В результате в ликвидации возгорания участвовали 30 профильных специалистов и семь единиц специализированной техники.
В тот же день появилась информация о том, что на горящем складе обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров.