Премьер Польши заявил о сбитии беспилотника над Варшавой

Сотрудники Службы государственной охраны Польши 15 сентября нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, который перемещался над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер в Варшаве. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X. По его данным, в ходе операции были задержаны двое граждан Беларуси.

Над правительственными зданиями в Польше сбили дрон, рассказал Дональд Туск.

«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал Туск.

Дополнительных подробностей о происшествии не приводится. Из открытых источников следует, что предполагаемое место инцидента — центр Варшавы.

Ранее в Польше уже фиксировались пролеты бесплиотников, после чего власти временно закрывали аэропорты Варшавы и Жешува, а военные усиливали патрулирование границ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тогда публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины.

