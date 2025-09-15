Премьер Польши заявил о сбитии беспилотника над Варшавой

Ранее в Польше уже фиксировались пролеты бесплиотников, после чего власти временно закрывали аэропорты Варшавы и Жешува, а военные усиливали патрулирование границ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тогда публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины.