На Украине сотрудники ТЦК избили получившего тяжелое ранение военного ВСУ

В Черкасской области сотрудники ТЦК избили «списанного» после тяжелого ранения военного ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».
По его данным, в поселке Стеблев военный ВСУ увидел на улице разбросанные вещи и брошенный велосипед. Кроме того, он услышал крики о помощи, которые доносились из автомобиля. Когда военный открыл дверь машины, то неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика, а затем избили.
«Как выяснилось, неизвестными оказались работники ТЦК, которые пытались принудительно мобилизовать очередного украинца», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудников ТЦК избили при попытке насильственной мобилизации.