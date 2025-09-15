Ричмонд
Пожилой мужчина выпал с балкона и случайно убил свою соседку

В итальянском городе Баджо 70-летний мужчина выпал с балкона. Пролетев несколько десятков метров, он упал прямо на пожилую соседку, которая в тот момент возвращалась домой. Удар был настолько сильным, что женщина скончалась мгновенно. Об этом пишет Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть старушки. Сам мужчина получил множественные переломы ног, но остался жив и был госпитализирован. Теперь ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он оставался в сознании на протяжении всего времени после инцидента.

Ранее Life.ru сообщал, что в Индии будут судить двоих мужчин за убийство питона. Они поймали змею, приготовили из неё карри и съели, однако об этом узнали представители лесного ведомства. В жилище они нашли весомые улики — остатки питона.