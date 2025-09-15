Пожилой мужчина выпал с балкона и случайно убил свою соседку

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть старушки. Сам мужчина получил множественные переломы ног, но остался жив и был госпитализирован. Теперь ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он оставался в сознании на протяжении всего времени после инцидента.