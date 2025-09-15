В центре Минска 75-летний водитель устроил ДТП с двойным столкновением

Сегодня около 18.00 75-летний водитель автомобиля Peugeot вблизи дома № 52 по улице Якуба Коласа, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Lada и BMW. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.