В центре Минска 75-летний водитель устроил ДТП с двойным столкновением

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Минска 75-летний водитель устроил ДТП с двойным столкновением. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 18.00 75-летний водитель автомобиля Peugeot вблизи дома № 52 по улице Якуба Коласа, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Lada и BMW. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водитель автомобиля Peugeot доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. По данному факту проводится проверка.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. Строгое соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности всех участников дорожного движения. -0-