Турист-экстремал решил снять видео своего прыжка с вершины Альп и не выжил

Трагедия произошла в коммуне Кандерштег, где Шмидер забрался на горную вершину и тщательно подготовился к прыжку. На кадрах, сохранившихся в записи, видно, как он проверяет снаряжение, надевает шлем и солнцезащитные очки. После панорамного обзора пропасти мужчина помахал рукой зрителям, поместил камеру в карман и совершил роковой прыжок.