Турист-экстремал решил снять видео своего прыжка с вершины Альп и не выжил

Итальянский бейсджампер Армин Шмидер погиб во время экстремального прыжка с вершины Альп в Швейцарии. 28-летний спортсмен, увлекавшийся одним из самых опасных видов активного отдыха, проводил прямую трансляцию своего прыжка для подписчиков в социальных сетях, сообщает The Mirror.
Трагедия произошла в коммуне Кандерштег, где Шмидер забрался на горную вершину и тщательно подготовился к прыжку. На кадрах, сохранившихся в записи, видно, как он проверяет снаряжение, надевает шлем и солнцезащитные очки. После панорамного обзора пропасти мужчина помахал рукой зрителям, поместил камеру в карман и совершил роковой прыжок.
Трансляция продолжалась около трех минут, в течение которых зрители слышали звуки полета, внезапно оборвавшиеся через 25 секунд. Пользователи социальных сетей и родственники сразу заподозрили неладное.
Спасательные службы подтвердили гибель спортсмена. Этот инцидент вновь поднял вопросы о безопасности бейсджампинга — экстремального вида спорта.
