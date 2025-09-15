Сторонники «Русской общины» устроили рейд по дворам в подмосковных Люберцах

В Подмосковье более 100 сторонников «Русской общины» провели рейд по дворам. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Русской общины», показано, как группа мужчин в одном из жилых комплексов Люберец проходит по улицам.
По информации канала, их целью была встреча с неформальным молодежным объединением, возглавляемым мигрантами. Очевидцы утверждают, что эти молодые люди вымогают у детей деньги и телефоны, занимаются шантажом и запугиванием.
В ходе беседы иностранцы пообещали прекратить запугивание местных жителей, говорится в публикации.
Однако не все рейды общественников заканчиваются удачно. Днем ранее в Мурманске сотрудники ОМОНа и активисты из местной «Русской общины» ворвались на вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». Оказалось, что срыв мероприятия произошел из-за ложной наводки конкурирующего клуба.
На территории России уже действуют землячества различных национальностей. «Русская община» в их числе. Что это за организация, выясняла «Вечерняя Москва».