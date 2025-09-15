В воздушном пространстве Варшавы был перехвачен беспилотник неизвестного происхождения

«Служба государственной охраны только что нейтрализовала дрон, летавший над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведерским дворцом. Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал премьер в соцсети X.
Подтверждение информации поступило от пресс-секретаря МВД республики Каролины Галецкой, которая в комментарии порталу Interia сообщила об инциденте и задержании двух граждан Беларуси.
Ранее стало известно, что Великобритания направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в рамках операции НАТО «Восточный страж». Самолёты с базы ВВС Конингсби начнут патрулирование в ближайшие дни при поддержке танкеров Airbus Voyager. Напомним, что Польша подверглась налёту 19 беспилотников. В произошедшем стали тут же обвинять Россию, не представив доказательств. В Минобороны РФ опровергли достоверность подобных высказываний.