Гладков: Восемь человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебной «Газели»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по служебной «Газели» в селе Зозули Борисовского района. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадали восемь человек, включая водителя.
— Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных — предварительно, баротравмы, — говорится в Telegram-канале Гладкова.
По его словам, одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
В ночь на 14 сентября средствами ПВО было уничтожено 80 БПЛА самолетного типа, запущенных с украинской стороны. По данным Минобороны, наибольшее количество дронов перехватили над Брянской областью — там нейтрализовали 30 аппаратов. Еще 15 сбили над Крымом, 12 — в небе над Смоленской областью, 10 — над Калужской областью. В Новгородской области уничтожили пять дронов, три — над акваторией Азовского моря.
Кроме того, украинский дрон атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции.