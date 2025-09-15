Ричмонд
Медведица напала на мужчину с двумя собаками

Медведица напала на гулявшего с собаками мужчину в американском штате Колорадо.

Медведица напала на гулявшего с собаками мужчину в американском штате Колорадо. Об этом пишет Denver Gazette.

По информации издания, инцидент произошел в городе Боулдер. Американец вечером вышел выгулять двух своих собак и столкнулся на улице с медведицей и двумя медвежатами.

Зверь сразу же напал на мужчину и его питомцев. Американец попытался спастись бегством, однако запутался в собачьих поводках и упал.

Медведица разодрала ему спину и убежала. По словам пострадавшего, раны оказались поверхностными.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области медведь раскопал десятки могил на местном кладбище и съел останки усопших.

