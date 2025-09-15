Ричмонд
Россиянин изрубил жену топором в подъезде многоэтажки

В Уфе произошло жестокое нападение, которое местные жители сравнивают с кадрами из фильма ужасов.

Как сообщили очевидцы телеграм-каналу «Mash Batash», в жилом комплексе «Молодёжный» на Проспекте Чижова мужчина с топором преследовал свою супругу по территории всего ЖК, после чего изрубил её на лестничной площадке.

По свидетельствам жителей, женщину спас случайный прохожий, который вмешался в ситуацию. Пострадавшая с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимационное отделение, где находится в коматозном состоянии.

Нападавший, поведение которого очевидцы описывают как «зомби-апокалипсис», после расправы продолжал размахивать топором у выхода из подъезда.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и доставили его в отдел для проведения следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможное состояние опьянения или психическое здоровье нападавшего.

