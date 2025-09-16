Трое воронежцев пойдут под суд за подготовку теракта на ж/д

Троих жителей Воронежа привлекут к суду за преступления, угрожающие общественной и государственной безопасности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, в феврале 2024 года один из несовершеннолетних вступил в контакт с ВСУ. Спустя два месяца, выполняя задание кураторов, он разместил на железнодорожных путях в Воронеже муляж взрывного устройства и сообщил правоохранительным органам о якобы готовящемся теракте. Этот инцидент вызвал приостановку движения поездов более чем на час.
Позже молодой человек получил новое поручение — совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Для подготовки к операции он прошел обучение и привлек к участию еще двух человек. В итоге 1 мая 2024 года группа совершила поджог релейного шкафа, что причинило материальный ущерб ОАО «РЖД».
Их деятельность была оперативно пресечена сотрудниками полиции.
Напомним, что следы взлома и поджога были обнаружены 3 мая при плановом обходе релейного шкафа на станции Сомово. Вскоре после этого стражи порядка задержали троих молодых злоумышленников.