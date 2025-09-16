Трое воронежцев пойдут под суд за подготовку теракта на ж/д

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года один из несовершеннолетних вступил в контакт с ВСУ. Спустя два месяца, выполняя задание кураторов, он разместил на железнодорожных путях в Воронеже муляж взрывного устройства и сообщил правоохранительным органам о якобы готовящемся теракте. Этот инцидент вызвал приостановку движения поездов более чем на час.