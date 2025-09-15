В Англии учитель математики взял больничный для растления школьницы

46-летний Том Филд, преподаватель колледжа Урсулин в графстве Кент, признал ненадлежащее поведение с ученицей. Инцидент произошёл после того, как девушка сдала свой последний экзамен.
В июне 2023 года Филд повёл группу учеников в паб, чтобы отпраздновать окончание экзаменов. Затем, как предположили следователи, он намеренно попросил ученицу остаться, чтобы обсудить с ней что-то важное. На следующий день педагог отвёз девушку к себе домой под предлогом переодевания и вступил с ней в интимные отношения.
Менее чем через неделю после этого инцидента Филд, заявив о плохом самочувствии, взял больничный. Он вновь встретился с ученицей, чтобы провести время у себя дома. После того как информация о случившемся всплыла, началось расследование. На фоне возникшего скандала Филд уволился, и его лишили права преподавать в учебных учреждениях Великобритании.
Ранее Life.ru рассказывал, как в бруклинском районе Нью-Йорка 43-летний мужчина проник в частный дом через кухонное окно и изнасиловал 71-летнюю женщину. После преступник сбежал с пижамными штанами жертвы. На следующий день его задержали. Расследование установило, что он является рецидивистом с обширной историей сексуальных преступлений. Помимо данного инцидента, мужчина также обвиняется в домогательствах к другой женщине.