Пожар произошел в здании музея «Собрание» в центре Москвы

В тот же день произошел крупный пожар на складе в Щербинке, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня, который охватил кровлю. В результате в тушении возгорания принимали участие 30 профильных специалистов и семь единиц специализированной техники. Позднее стало известно, что на горящем складе обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.