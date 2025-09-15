Пожар произошел в здании музея «Собрание» в центре Москвы

В здании музея «Собрание», которое находится на улице Солянка в центре Москвы, произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Об этом в понедельник, 15 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел в музее, расположенном по адресу: улица Солянка, 16. Возгорание произошло в помещении серверной на третьем этаже здания на площади 20 квадратных метров, ему присвоили ранг 1. Информации о пострадавших нет.
В тот же день произошел крупный пожар на складе в Щербинке, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня, который охватил кровлю. В результате в тушении возгорания принимали участие 30 профильных специалистов и семь единиц специализированной техники. Позднее стало известно, что на горящем складе обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.