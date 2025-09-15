Ричмонд
Fox News: в США уволили врача после неоднозначного комментария о Кирке

Врач выложила публикацию, которая содержала «крайне неуместные комментарии в поддержку насилия в отношении публичной фигуры».

Источник: Аргументы и факты

В США уволили врача после того, как она оставила в социальной сети неоднозначный комментарий по поводу убийства 31-летнего американского активиста Чарли Кирка, передает Fox News.

По данным телеканала, врач, которая работала в больнице в Вирджинии, выложила публикацию, содержащую «крайне неуместные комментарии в поддержку насилия в отношении публичной фигуры». Утром 11 сентября об этом узнали в медучреждении. В тот же день руководство решило расторнуть контракт с врачом.

Отмечается, что случай в Вирджинии стал частью более широкой тенденции. После смерти Чарли Кирка ряд американцев столкнулись с увольнениями или временными отстранениями от работы из-за их реакции на произошедшее.

Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии лидер США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого в убийстве задержали. Также появилась информация, что им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что отправится в Аризону на церемонию прощания с Чарли Кирком.

