В центре Москвы потушили возгорание оргтехники

«В ГУМЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Солянка, дом 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание оргтехники в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного административного здания… Принятыми мерами загорание ликвидировано на площади пять квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Согласно открытым источникам, по данному адресу располагается музей «Собрание», коллекция которого насчитывает тысячи произведений искусства разных эпох и стилей.
Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. Пострадавших нет.