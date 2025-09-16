В центре Москвы потушили возгорание оргтехники

«В ГУМЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Солянка, дом 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание оргтехники в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного административного здания… Принятыми мерами загорание ликвидировано на площади пять квадратных метров», — сказал собеседник агентства.