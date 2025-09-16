Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы потушили возгорание оргтехники

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Загорание оргтехники произошло в помещении на улице Солянка в центре Москвы, из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник: © РИА Новости

«В ГУМЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Солянка, дом 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание оргтехники в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного административного здания… Принятыми мерами загорание ликвидировано на площади пять квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Согласно открытым источникам, по данному адресу располагается музей «Собрание», коллекция которого насчитывает тысячи произведений искусства разных эпох и стилей.

Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. Пострадавших нет.