Музей «Собрание» загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на улице Солянка произошло загорание оргтехники в серверной одном из административных зданий. Пожар вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного здания, сообщили в экстренных службах столицы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорание было оперативно ликвидировано на площади около пяти квадратных метров.
До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались около 30 человек, пострадавших нет. По адресу улица Солянка, дом 16, расположен музей «Собрание», в котором хранится значительная коллекция произведений искусства различных эпох и стилей. В результате инцидента ущерб объектам культуры не нанесён.
В августе этого года шесть человек спасли огнеборцы во время пожара на рынке в Волгограде.