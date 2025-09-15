Музей «Собрание» загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на улице Солянка произошло загорание оргтехники в серверной одном из административных зданий. Пожар вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного здания, сообщили в экстренных службах столицы. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорание было оперативно ликвидировано на площади около пяти квадратных метров.