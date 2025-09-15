В течение последующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с человеком, которого считал российским агентом, подтверждая своё намерение работать на правительство России. В одном из писем он выразил готовность перейти «в другую команду», если не сможет найти работу в США. Даже после ареста в 2021 году Роу продолжал раскрывать секретные сведения во время записанных тюремных разговоров со своими родственниками.