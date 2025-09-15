Полиция Брюсселя пока не расследует инцидент с машиной польского евродепутата

Ранее Вальдемар Буда заявил в социальной сети X, что его автомобиль был обстрелян из пневматического оружия, подчеркнув, что в момент происшествия его самого в машине не было. По словам политика, он рассматривает данный инцидент как целенаправленную атаку. Пока неясно, был ли инцидент политически мотивирован или являлся актом вандализма.