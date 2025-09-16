Силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над Курской областью за час

Средства противовоздушной обороны в понедельник, 15 сентября, сбили 24 украинских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
— С 22:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были ликвидированы 24 беспилотника ВСУ над Курской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день украинский беспилотник нанес удар по служебной «Газели» в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадали восемь человек, включая водителя.
По его словам, одна пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
В ночь на 14 сентября средствами ПВО было уничтожено 80 БПЛА самолетного типа, запущенных с Украины. По данным Минобороны, наибольшее количество беспилотников перехватили над Брянской областью — там нейтрализовали 30 дронов. Еще 15 сбили над Крымом, 12 — над Смоленской областью, 10 — над Калужской областью. В Новгородской области уничтожили пять БПЛА, три — над Азовским морем.