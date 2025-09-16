В Швейцарии турист погиб, снимая на видео свой прыжок с вершины Альп

Итальянский экстремал-байсджампер попытался зафиксировать на видео свой прыжок с вершины альпийской горы в Швейцарии, однако трагически погиб, сообщает издание The Mirror.
Мужчина забрался на вершину в швейцарской деревне Кандерштег и решил показать свой прыжок в прямом эфире. Вначале он снял на камеру процесс подготовки снаряжения, а затем, собравшись к прыжку, показал панорамный вид и обрыв перед собой. После этого он попрощался со зрителями, поместил устройство в карман и совершил прыжок.
Видео проверки транслировалось в социальных сетях и длилось около трех минут. Звуки полета, которые зрители слышали, продолжались примерно 25 секунд, после чего вдруг исчезли, вызвав тревогу у зрителей. Участники трансляции начали задаваться вопросами о судьбе мужчины, и родственники пытались выяснить, что с ним произошло.
Стоит отметить, что этот человек занимался бейсджампингом — экстремальным видом спорта, включающим прыжки с зафиксированных объектов с помощью парашюта. Этот вид активного отдыха считается одним из самых опасных.
Ранее сообщалось, что альпинист из Германии предпринял попытку восхождения на гору Лаггинхорн, расположенную в Швейцарии, но погиб, не достигнув цели.