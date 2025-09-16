В Швейцарии турист погиб, снимая на видео свой прыжок с вершины Альп

Мужчина забрался на вершину в швейцарской деревне Кандерштег и решил показать свой прыжок в прямом эфире. Вначале он снял на камеру процесс подготовки снаряжения, а затем, собравшись к прыжку, показал панорамный вид и обрыв перед собой. После этого он попрощался со зрителями, поместил устройство в карман и совершил прыжок.