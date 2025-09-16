Трамп раскритиковал европейские санкции против России как «недостаточно жесткие»

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за продолжение закупок российской нефти, несмотря на введенные ограничения. Он подчеркивал, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позиции Запада и призывал союзников по НАТО ужесточить санкции, однако эти предложения встречали сопротивление со стороны ряда государств, таких как Турция, Венгрия и Словакия.