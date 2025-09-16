Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскритиковал европейские санкции против России как «недостаточно жесткие»

Страны Европы недостаточно строго подходят к введению санкций против России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Трамп также упрекнул европейских союзников в покупке российской нефти.

Страны Европы недостаточно строго подходят к введению санкций против России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Санкции, которые они вводят (против России) не являются достаточно жесткими», — заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящий визит в Великобританию. В частности, президент США выразил недовольство тем, что европейские партнеры продолжают приобретать нефть из России.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за продолжение закупок российской нефти, несмотря на введенные ограничения. Он подчеркивал, что зависимость от российских энергоресурсов ослабляет позиции Запада и призывал союзников по НАТО ужесточить санкции, однако эти предложения встречали сопротивление со стороны ряда государств, таких как Турция, Венгрия и Словакия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше