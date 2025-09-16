Трагедия в прямом эфире: экстремальный турист снял свою гибель

Итальянский турист, занимающийся бейсджампингом, погиб при попытке снять прыжок с вершины Альп в Швейцарии. Об этом сообщает газета The Mirror.
28-летний Армин Шмидер забрался на горную вершину в коммуне Кандерштег и решил записать свой прыжок в прямом эфире. Сначала он показал, как закрепляет оборудование, надевает солнцезащитные очки и шлем. Затем он взял камеру, снял панорамный вид на обрыв и помахал в камеру. После этого он поместил камеру в карман и прыгнул.
Уточняется, что запись длилась три минуты, и зрители около 25 секунд могли слышать звуки полёта, после чего они исчезли. Во время трансляции пользователи социальных сетей заметили неладное, а родственники Шмидера начали искать информацию о его судьбе.
Известно, что Шмидер увлекался бейсджампингом — экстремальным видом спорта, при котором прыжки совершаются с фиксированных объектов с использованием специального костюма-парашюта (вингсьюта). Этот вид спорта считается одним из самых опасных.
Ранее сообщалось о случае, когда на Камчатке у туриста остановилось сердце при восхождении на гору Летняя Поперечная.