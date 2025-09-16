Трагедия в прямом эфире: экстремальный турист снял свою гибель

28-летний Армин Шмидер забрался на горную вершину в коммуне Кандерштег и решил записать свой прыжок в прямом эфире. Сначала он показал, как закрепляет оборудование, надевает солнцезащитные очки и шлем. Затем он взял камеру, снял панорамный вид на обрыв и помахал в камеру. После этого он поместил камеру в карман и прыгнул.