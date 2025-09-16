Украинский БПЛА повредил частный дом в российском регионе

«В результате сбития БПЛА над городом поврежден угол частного дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Хинштейн.
Ранее бойцы Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в майках и тапочках сбили тяжелый беспилотник украинских войск огнем из автоматов. Поражение БПЛА попало на видео.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше