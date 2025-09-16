В российском городе беспилотник ВСУ повредил жилой дом

В Курске частный жилой дом был поврежден при атаке украинских беспилотников. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате сбития БПЛА над городом поврежден угол частного дома на улице Клюквинской», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Несмотря на отражение атаки, опасность БПЛА в регионе сохраняется, предупредил врио главы Курской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что поздним вечером в понедельник, 15 сентября, над территорией Курской области сбили 24 украинских БПЛА.
