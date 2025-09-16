Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области обнаружили тело утонувшего мужчины

Водолазы Тракторозаводского и Краснослободского поисково-спасательных подразделений Службы спасения завершили поисковые работы на пруду Дальнем.

Как сообщает Служба спасения, водолазы Тракторозаводского и Краснослободского поисково-спасательных подразделений провели поисковую операцию в пруду Дальнем, расположенном близ хутора Каменный Буерак в Городищенском районе.

В результате поисков тело мужчины было найдено, поднято из воды и передано сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий. Предположительно мужчина утонул.

Сотрудники Службы спасения акцентируют внимание на необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. Незнание или пренебрежение этими правилами может привести к трагедии.