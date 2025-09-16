В Волгоградской области обнаружили тело утонувшего мужчины

Как сообщает Служба спасения, водолазы Тракторозаводского и Краснослободского поисково-спасательных подразделений провели поисковую операцию в пруду Дальнем, расположенном близ хутора Каменный Буерак в Городищенском районе.
В результате поисков тело мужчины было найдено, поднято из воды и передано сотрудникам полиции для дальнейших следственных действий. Предположительно мужчина утонул.
Сотрудники Службы спасения акцентируют внимание на необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. Незнание или пренебрежение этими правилами может привести к трагедии.