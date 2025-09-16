Ричмонд
Появились кадры удара США венесуэльскому наркокартелю

Американские военные нанесли новый ракетный удар по кораблю из Венесуэлы, на котором якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Военные новым ударом ликвидировали трех человек.

Американские военные нанесли новый ракетный удар по кораблю из Венесуэлы, на котором якобы пытались перевезти наркотики в Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Удар был совершен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды», — написал он в своей соцсети Truth Social. Трамп также добавил, что никто из американских военных в ходе операции не пострадал.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп сообщил об уничтожении корабля наркокартеля из Венесуэлы.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время: ранее американские военные уничтожили венесуэльское судно с крупной партией наркотиков, а власти США усилили давление на Венесуэлу, отправив к ее берегам три военных корабля и объявив награду за поимку президента Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти и признанные террористическими организации в причастности к наркоторговле.

