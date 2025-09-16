Появились кадры удара США венесуэльскому наркокартелю

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время: ранее американские военные уничтожили венесуэльское судно с крупной партией наркотиков, а власти США усилили давление на Венесуэлу, отправив к ее берегам три военных корабля и объявив награду за поимку президента Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти и признанные террористическими организации в причастности к наркоторговле.