Хинштейн сообщил о повреждении частного дома при ударе БПЛА ВСУ по Курску

«Вражеские беспилотники атаковали Курск. Повреждён угол частного дома на улице Клюквинской», — написал он.
Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
По информации Министерства обороны, в период с 22.00 до 23.00 15 сентября в воздушном пространстве региона было уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Опасность удара БПЛА сохраняется.
