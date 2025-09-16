В Ростовской области под суд пойдет мужчина, угрожавший ножом подростку.

По имеющейся информации, в день инцидента 33-летний житель выпивал спиртное рядом с детской площадкой. Он подошел к 16-летнему мальчику и приставил к его к животу нож. После агрессор начал бить потерпевшего руками и ногами в область шеи и нижних конечностей. Подросток смог сбежать и спрятаться.