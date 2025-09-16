Ричмонд
Сын чиновницы ФНС, устроивший смертельное ДТП, объявлен в федеральный розыск

Сына чиновницы Федеральной налоговой службы (ФНС) 31-летнего Антона Гусева, который устроил смертельную аварию в Воронеже, объявили в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил Telegram-канал Baza.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

— Родственники погибшей в ДТП 22-летней девушки опасаются, что Гусев сможет избежать уголовной ответственности из-за должности его матери, — говорится в публикации.

9 сентября сообщалось, что сын высокопоставленной сотрудницы ФНС в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный полуприцеп в Воронеже. ДТП произошло 3 сентября на улице Хользунова. Машиной «Фольксваген Гольф» управлял Антон Гусев. Он влетел в стоящий полуприцеп, пассажирка последнего умерла на месте.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Выяснилось, что такой случай в биографии Гусева не первый — три года назад его лишали прав, а через полтора года он вновь попался пьяным за рулем.