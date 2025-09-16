Ричмонд
Израильские официальные лица подтвердили наступление на город Газа

Израильская армия приступила к наземному наступлению на город Газа с целью его оккупации. Военная операция началась в понедельник, 15 сентября 2025 года, и стала новым этапом конфликта, который продолжается почти два года.

Израиль начал наступление с целью оккупировать Газу.

Израильская армия приступила к наземному наступлению на город Газа с целью его оккупации. Военная операция началась в понедельник, 15 сентября 2025 года, и стала новым этапом конфликта, который продолжается почти два года.

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — сообщает портал Axios со ссылкой на представителей правительства. Власти Израиля заявили, что цель операции — уничтожение группировки ХАМАС.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился после нападения палестинской группировки на территорию Израиля 7 октября 2023 года. С тех пор израильская армия постепенно расширяла военную операцию в секторе Газа, установив контроль над его окраинами и объявив о намерении полностью взять город под свой контроль и впоследствии передать управление новому гражданскому правительству.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
