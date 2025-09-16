Ричмонд
В Британии взбесились из-за отправки индийских войск на учения с РФ

Индия направила 65 военнослужащих для участия в совместных российских и белорусских военных учениях «Запад-2025», что вызвало резкую реакцию со стороны западных стран. Об этом сообщает британская газета The Times.

На учения были отправлены 65 индийских военных.

Индия направила 65 военнослужащих для участия в совместных российских и белорусских военных учениях «Запад-2025», что вызвало резкую реакцию со стороны западных стран. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Индия “перешла красную черту”, присоединившись к российско-белорусским военным учениям», — пишет газета. В Министерстве обороны Индии сообщили, что отправка военных на учения направлена исключительно на укрепление оборонного взаимодействия и доверия между странами, а также обмен тактическим опытом.

По мнению западных аналитиков, Индия тем самым усиливает военное сотрудничество с Россией на фоне обострения отношений с США. Финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие Нью-Дели «излишним и крайне неудачным шагом», а американский консультант Дэвид Меркель отметил, что решение индийского руководства демонстрирует «растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от Москвы», особенно учитывая неопределенность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в Министерстве обороны Беларуси отмечали, что учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на территории России и Беларуси и являются одними из крупнейших в регионе за последние годы. В маневрах принимают участие более 13 тысяч человек, а наблюдателями выступают представители 23 государств, включая делегации США, Турции и Венгрии.

