В Курске был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего повреждён частный дом. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«Над городом был сбит БПЛА, из-за чего пострадал угол частного дома на Клюквинской улице. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Хинштейн.
Ранее сообщалось, что по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации боевики ВСУ остались без спутниковой системы связи Starlink.
Известно, что прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских вооружённых формирований.
