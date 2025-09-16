Ричмонд
Александр Хинштейн: Сбитый БПЛА повредил частный дом в Курске

Украинский беспилотник повредил частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В Курске был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего повреждён частный дом. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Над городом был сбит БПЛА, из-за чего пострадал угол частного дома на Клюквинской улице. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации боевики ВСУ остались без спутниковой системы связи Starlink.

Известно, что прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских вооружённых формирований.

