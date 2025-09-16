Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,8. По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, жители региона ощутили пять из них. Подземные толчки продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего 13 сентября.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло шестнадцать подземных толчков магнитудой до 5,2, один из которых ощутили в населённых пунктах.

«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8, из них 5 ощущаемых», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 недалеко от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине более 25 километров, местные жители почувствовали подземные толчки. Угрозы цунами не возникло.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше