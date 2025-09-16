На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8

Сутками ранее у берегов полуострова произошло шестнадцать подземных толчков магнитудой до 5,2, один из которых ощутили в населённых пунктах.
«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,8, из них 5 ощущаемых», — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 недалеко от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине более 25 километров, местные жители почувствовали подземные толчки. Угрозы цунами не возникло.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше