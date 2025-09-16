На Камчатке зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,8

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали девятнадцать афтершоков магнитудой до 5,8. По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, жители региона ощутили пять из них. Подземные толчки продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего 13 сентября.