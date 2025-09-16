Сына замглавы ФНС в Воронеже объявили в федеральный розыск

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и подозреваемый объявлен в федеральный розыск. В настоящее время правоохранительные органы занимаются установлением его местонахождения.
Инцидент произошел на улице Хользунова в Воронеже. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с припаркованным полуприцепом.
Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в припаркованную фуру, от удара машину отбрасывает в сторону, начинает идти дым.
За рулем машины находился 31-летний Антон Гусев, сын главного государственного налогового инспектора Управления ФНС по Воронежской области. В результате аварии 22-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, а водитель был доставлен в больницу.
Медицинское освидетельствование выявило состояние алкогольного опьянения у водителя на момент ДТП.