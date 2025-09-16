ФБР проверяет наличие сообщников у убийцы активиста Кирка

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подтвердил, что ведомство ведет расследование возможного наличия сообщников у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка. Он подчеркнул, что правоохранительные органы тщательно изучают все обстоятельства дела.
По словам Бонджино, если обнаружены факты более широкого участия, включая возможное содействие или подстрекательство, то они обязательно будут предметом проверки. Это касается как финансовой поддержки, так и тех, кто мог знать о подготовке преступления и не сообщил об этом.
Говоря о текущем состоянии расследования, заместитель главы ФБР отметил, что команда внимательно занимается поиском возможных связей и участников. Он добавил, что все возможные сценарии рассматриваются, чтобы установить полный круг участников данного инцидента.
Напомним, в Соединенных Штатах был убит 31-летний политический деятель Чарли Кирк. Сторонник президента Трампа был застрелен во время выступления в университете штата Юта.