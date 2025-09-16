Произошел арест бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Кивы в Подмосковье

Тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По предварительным данным, вечером в одном из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву, от чего тот скончался на месте. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что убийство произошло в ходе спецоперации СБУ.