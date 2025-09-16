Гендиректора «Суперметалла» задержали на выходе из больницы в Солнечногорске

— Заслуженного химика России обвиняют в обмане партнера Алексея Братченко на 50 миллионов рублей и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 миллиарда рублей. Процесс по делу Васекина был приостановлен по состоянию здоровья — он находился в реанимации в отделении кардиологии и перенес две операции на сердце, — сказано в публикации.