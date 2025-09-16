Гендиректора «Суперметалла» задержали на выходе из больницы в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске на выходе из больницы задержали генерального директора завода «Суперметалл» Василия Васекина. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил Telegram-канал Baza.
— Заслуженного химика России обвиняют в обмане партнера Алексея Братченко на 50 миллионов рублей и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 миллиарда рублей. Процесс по делу Васекина был приостановлен по состоянию здоровья — он находился в реанимации в отделении кардиологии и перенес две операции на сердце, — сказано в публикации.
«Суперметалл» находится в Солнечногорске, он производит около 250 типов изделий из драгоценных металлов технического и медицинского назначения, занимается переработкой сырья драгметаллов. Завод был создан на базе лаборатории профессора Евгения Рытвина, которая начала работу в 1962 году.
