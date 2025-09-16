Израиль начал полномасштабное наступление на город Газа: что известно к этому часу

На фоне внутренних разногласий в Израиле, США выразили свою поддержку действиям союзника, но с важной оговоркой. По информации Axios, сенатор Марко Рубио передал Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, однако настаивает, чтобы она была проведена быстро и завершилась в кратчайшие сроки. Другой американский чиновник подтвердил агентству, что США не намерены останавливать Израиль, позволяя ему самостоятельно принимать решения в рамках этого конфликта.