Израиль начал полномасштабное наступление на город Газа: что известно к этому часу

ЦАХАЛ перешел к наземному наступлению на город Газа.
Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа, сопровождаемую массированными авиаударами, с заявленной целью искоренения ХАМАС. Это решение было принято вопреки предостережениям со стороны военного руководства и спецслужб о высоких рисках для заложников и мирного населения. Подробности в материале URA.RU.
Танки в Газе: Израиль перешел к наземному этапу.
Израиль начал полномасштабную наступательную операцию на город Газа, что знаменует новый, наземный этап эскалации конфликта. По данным международного издания Axios, заявленная цель — оккупация территории. Наступление началось в понедельник вечером с северо-западного направления, когда после массированных авиаударов в город вошла израильская бронетехника.
Массированные удары и непрерывные налеты.
Наземной фазы предшествовала интенсивная воздушная бомбардировка
Началу наземной фазы предшествовала интенсивная воздушная бомбардировка. Палестинское агентство Wafa сообщает о практически непрерывных налетах израильской авиации с вечера понедельника. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно применяет не только авиацию, но и артиллерию, беспилотники и стрелковое оружие. Израильский портал Ynet, ссылаясь на палестинские СМИ, приводит данные о чрезвычайной плотности огня: за один 20-минутный промежуток по Газе было нанесено 37 ударов, в том числе с применением вертолетов.
Информационная тишина: ЦАХАЛ не комментирует происходящее.
ЦАХАЛ не комментирует происходящее
Несмотря на многочисленные сообщения СМИ и свидетельства с мест, Армия обороны Израиля пока официально не комментировала начало наземного наступления. При этом The Times of Israel напоминает, что этой операции предшествовала длительная подготовка, в рамках которой ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам в Газе, включая высотные здания. Отсутствие официальных заявлений создает атмосферу неопределенности вокруг масштабов и дальнейших планов военной операции.
Цели и риски: искоренение ХАМАС вопреки предостережениям.
Правительство Израиля назвало целью операции искоренение ХАМАС
Правительство Биньямина Нетаньяху официально декларирует цель операции как полное искоренение группировки ХАМАС. Однако, как сообщает Axios, это решение было принято вопреки рекомендациям собственного силового блока. Руководство армии, разведки и даже службы «Моссад» советовало не проводить наземную операцию в густонаселенном городе, где проживает около миллиона человек. Главными аргументами против были высокие риски для заложников, удерживаемых боевиками, и неизбежные масштабные жертвы среди мирного населения.
Поддержка с условием: позиция Вашингтона.
Рубио передал Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает операцию
На фоне внутренних разногласий в Израиле, США выразили свою поддержку действиям союзника, но с важной оговоркой. По информации Axios, сенатор Марко Рубио передал Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, однако настаивает, чтобы она была проведена быстро и завершилась в кратчайшие сроки. Другой американский чиновник подтвердил агентству, что США не намерены останавливать Израиль, позволяя ему самостоятельно принимать решения в рамках этого конфликта.