«Вы должны им помочь!»: юрист, сам того не зная, превратил жизнь четырех сибирячек в кошмар

22-летний юрист из Иркутска стал жертвой хитроумного обмана и потерял часть накоплений, а после мошенники превратили его в своего пособника! Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Все началось со звонка. Молодому человеку представились сотрудником госоргана и под предлогом оформления документов после университета выманили у него конфиденциальные данные. Спустя время ему перезвонил лже-полицейский, обвинил в государственной измене и сообщил о попытках оформить на его имя крупные кредиты. Под давлением и угрозами парень оформил займы и перевел жуликам 400 тысяч рублей.
— Чтобы «снять все подозрения», аферисты придумали ему новую роль — помощника для «маломобильных граждан». На самом деле ему велели ездить по адресам и забирать деньги у пенсионеров. Парень, запуганный до предела, согласился. Он стал курьером, который лично приезжал к домам пожилых людей и забирал у них все их сбережения, чтобы затем перевести на подконтрольные мошенникам счета. Так он помог похитить у четырех пенсионерок более 3,4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас по этому делу заведено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 43-летняя жительница Тайшета перевела мошенникам около 1,3 миллиона рублей.