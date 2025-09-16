«Вы должны им помочь!»: юрист, сам того не зная, превратил жизнь четырех сибирячек в кошмар

— Чтобы «снять все подозрения», аферисты придумали ему новую роль — помощника для «маломобильных граждан». На самом деле ему велели ездить по адресам и забирать деньги у пенсионеров. Парень, запуганный до предела, согласился. Он стал курьером, который лично приезжал к домам пожилых людей и забирал у них все их сбережения, чтобы затем перевести на подконтрольные мошенникам счета. Так он помог похитить у четырех пенсионерок более 3,4 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.