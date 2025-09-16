Ричмонд
Мордовия столкнулась с угрозой атаки беспилотников

Власти Мордовии предупредили жителей региона о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось 15 сентября в официальном telegram-канале администрации республики.

Беспилотную опасность объявили в Мордовии.

Власти Мордовии предупредили жителей региона о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось 15 сентября в официальном telegram-канале администрации республики.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — сообщили в telegram-канале администрации республики.

При необходимости жителей просят звонить по номеру 112. Дополнительной информации в сообщении не приводится.

В ночь на 16 сентября сразу в нескольких регионах РФ объявили опасность атаки БПЛА. Последние новости о налетах дронов — в трансляции URA.RU.

