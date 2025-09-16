Мордовия столкнулась с угрозой атаки беспилотников

Беспилотную опасность объявили в Мордовии.
Власти Мордовии предупредили жителей региона о возможной угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось 15 сентября в официальном telegram-канале администрации республики.
«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — сообщили в telegram-канале администрации республики.
При необходимости жителей просят звонить по номеру 112. Дополнительной информации в сообщении не приводится.
В ночь на 16 сентября сразу в нескольких регионах РФ объявили опасность атаки БПЛА. Последние новости о налетах дронов — в трансляции URA.RU.