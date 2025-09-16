В Ангарске экспертиза дома после взрыва газа займет 10 дней

В Ангарске определили сроки экспертной оценки многоквартирного дома, поврежденного после взрыва бытового газа 15 сентября. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, специализированной организации потребуется до 10 дней, чтобы провести полное обследование конструкций в подъезде, где произошел взрыв. Заключение покажет, можно ли восстановить помещения или же здание не подлежит ремонту.
— В поврежденном подъезде жили 37 человек. Часть из них сейчас находится в гостинице, другие — у родственников. В дальнейшем для расселения будут использоваться как гостиницы, так и муниципальный маневренный фонд, — написал глава региона в своем телеграмм-канале.
После завершения экспертизы муниципалитет, областное минстроительство и фонд капремонта совместно разработают план восстановительных работ. Также будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧС регионального уровня и выплате компенсаций пострадавшим. Губернатор Игорь Кобзев планирует лично посетить место происшествия 1 октября для оценки хода работ.
Напомним, инцидент не обошелся без жертв: один человек погиб. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь. Двое из них находятся под наблюдением в нейрохирургическом отделении местной больницы, еще двое лечатся амбулаторно. Их состояние оценивается как стабильное.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летняя девочка пострадала от взрыва газа в Ангарске.