В Ангарске экспертиза дома после взрыва газа займет 10 дней

— В поврежденном подъезде жили 37 человек. Часть из них сейчас находится в гостинице, другие — у родственников. В дальнейшем для расселения будут использоваться как гостиницы, так и муниципальный маневренный фонд, — написал глава региона в своем телеграмм-канале.