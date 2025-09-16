Арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве бывшего депутата Рады Кивы

Тело бывшего украинского депутата обнаружили 6 декабря 2023 года на территории гостиницы «Величъ Country Club» в деревне Супонево около подмосковного Одинцова. Позднее было установлено предполагаемое орудие убийства политика, а также то, что он умер от двух выстрелов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям.