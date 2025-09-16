Арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве бывшего депутата Рады Кивы

Суд в Московской области арестовал предпринимателя Араика Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
— Суд избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы, — цитирует собеседника агентство.
Отмечается, что при этом бизнесмен уже находится под стражей по делу о даче взятки.
Тело бывшего украинского депутата обнаружили 6 декабря 2023 года на территории гостиницы «Величъ Country Club» в деревне Супонево около подмосковного Одинцова. Позднее было установлено предполагаемое орудие убийства политика, а также то, что он умер от двух выстрелов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что международное сообщество обязано осудить убийство Кивы. 9 июня 2025 года правоохранители задержали в Подмосковье Амирханяна. О том, что известно о громком убийстве, — в материале «Вечерней Москвы».