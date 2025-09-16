Премьер Грузии заявил об односторонней дружбе с Украиной

«К сожалению, мы продолжаем находиться в ситуации односторонней дружбы, и это связано лишь с одной причиной: для нас на первом месте стоит украинский народ и эта страна, с которой нас связывают веками дружеские отношения», — приводит слова премьер-министра грузинское издание Sova.News. Кобахидзе также отметил, что, по мнению грузинских властей, Украина совершила в отношении Грузии «недружелюбные, нездоровые и оскорбительные шаги», однако официальный Тбилиси сохраняет прежний формат сотрудничества с украинским правительством.