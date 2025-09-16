Тысячи контейнеров с китайскими товарами задержаны в Греции

Сообщается, что в контейнерах находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. Прокуратура Европейского союза предъявила обвинения шести лицам, которых подозревают в участии в преступной схеме. По данным ведомства, из-за этой деятельности бюджет ЕС недополучил около 800 миллионов долларов в виде таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.