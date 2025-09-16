Ричмонд
Тысячи контейнеров с китайскими товарами задержаны в Греции

Более двух тысяч контейнеров с товарами из Китая были конфискованы в греческом порту Пирей. Эта операция стала крупнейшей в истории Европейского союза по количеству изъятых контейнеров. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея. Отмечается, что это крупнейшая операция по конфискации контейнеров в истории ЕС», — пишет издание Politico со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что в контейнерах находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. Прокуратура Европейского союза предъявила обвинения шести лицам, которых подозревают в участии в преступной схеме. По данным ведомства, из-за этой деятельности бюджет ЕС недополучил около 800 миллионов долларов в виде таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Ранее в России также проводились масштабные операции по пресечению незаконного оборота товаров и контрабанды. Так, сотрудники ФСБ и ФТС задержали крупные партии наркотиков и предотвратили их ввоз в страну, изымая десятки и сотни килограммов запрещенных веществ.